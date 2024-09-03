宜蘭縣五結鄉一處農地前天深夜傳出火警，濃煙竄天、火勢猛烈，嚇壞不少住戶，消防局到場撲滅，無人傷亡。起火點1年發生3起火災，居民質疑有人刻意縱火。警方今（3日）表示，不排除為民眾燃燒枯枝等農作廢棄物釀禍，朝公共危險罪偵辦；縣府環保局認為，若違反空氣汙染防制法，最高可罰10萬元。

消防局到場撲滅，無人傷亡。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

五結鄉五濱路一段112巷旁農地，前晚11時49分被人發現起火燃燒，火勢迅速蔓延後濃煙竄天，所幸消防人員及時撲滅，無人員傷亡；事發當時，附近住戶都從睡夢中驚醒，當晚聽到霹哩啪啦疑似爆炸的聲響，打開窗戶就看到旁邊田地冒出濃濃火焰，嚇得趕緊報警，對此餘悸猶存。

居民說，雖然這次火警沒有造成損失，但起火農地的四周住戶多，去年10月至今已發生3起火災，最近這次火勢差點失控，火燒很大、很快，懷疑有人刻意縱火，恐形成公共安全上的隱憂，希望警方深入調查防患未然，不要再讓他們在睡夢中提心吊膽。

宜警羅東分局今表示，經過初步了解，不排除為民眾燃燒枯枝等農作廢棄物所致，後續將通知行為人到場釐清，並依刑法公共危險罪函請宜蘭地檢署偵辦偵辦，呼籲大家勿任意燃燒雜草及廢棄物，以免引發火災造成危險，亦可能會觸犯刑法公共危險罪。

縣府環保局說，根據遺留物研判，火場可能燃燒枯枝、落葉、樹幹，調查後若露天燃燒屬實，將依違反空氣汙染防制法第32條，針對行為人處1200元到10萬元罰鍰。