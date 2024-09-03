2024年中非合作論壇峰會將於4日到6日在北京舉行。中國政府非洲事務特別代表劉豫錫今天（3日）上午舉行吹風會介紹本屆峰會總體情況。談及中非合作領域的多年成果，劉豫錫表示，中國堅持「五不原則」，反擊西方媒體經常攻擊中國「一帶一路」基礎設施計畫令非洲國家陷入債務陷阱的說法。

劉豫錫表示，中國和非洲同屬發展中國家，彼此理念相同，都是全球南方的重要平台，這一天然屬性將雙方緊密的聯繫在一起。雙方守望相助，早已經結成休戚與共的命運共同體，「不管世界如何變化，中國對非洲的合作始終堅持五不原則，包括：不干涉、不干預非洲的發展道路，不干涉非洲的內政，不把意志強加於人，不在援助中增加任何的政治條件，也不在投融資當中謀取政治的私利。」

此外，劉豫錫介紹接下來的議程：4日晚間習近平與夫人彭麗媛將為非方領導人舉行歡迎式宴會。5日上午習近平將發表主旨演講，闡述中非共建高水準命運共同體的新理念新主張，宣布對非州務實合作的新行動新舉措，下午國家會議中心將舉行4個議程的高級別會議。6日上午將舉行第8屆中非企業家大會，大陸國務院總理李強將與非方有關領導人出席並致辭。

劉豫錫表示，峰會計畫通過《宣言》和《行動計畫》2份成果文件，旨在傳承弘揚真實親誠理念、正確義利觀和中非友好合作精神，彰顯以中國和非洲為重要力量的全球南方的聲勢。

2份成果文件各有側重，《宣言》重在凝聚中非雙方在攜手推進現代化、共築高水準中非命運共同體等重大問題上的共識，展現雙方深化在全球治理、和平安全、經貿合作等領域加強合作的決心和信心。《行動計畫》梳理規畫了中非未來3年高品質合作的實施路徑，為中非下一步深化合作指明方向。