新北市瑞芳區公所舉辦「2024瑞芳黃金山城系列活動」，自14日起規畫一系列活動，包含瓶燈饗宴、文創市集與歷史導覽等活動，歡迎有興趣得民眾踴躍報名。

瑞芳區公所指出，此次系列活動分為邁入第二屆的瓶燈節與「文化行旅」，瓶燈節於14日下午2時於瑞芳火車站後站登場，透過學校精彩表演與文創市集，讓廢棄的玻璃瓶再生利用成超出價值的藝術精品。

活動當天亦邀請「心鼓坊團隊」、「讓．樂團」、「林垂立老師歌唱班」、「悟遠劇坊」等單位帶來精彩表演，現場另有規畫手作瓶燈DIY體驗報名，限量300名，分為線上報名150位與現場150位，表單已於瑞芳區公所臉書專頁開放報名。

瑞芳區所指出，12日與20日「文化行旅」將登場，活動規畫一系列的風景、歷史導覽，並推出礦車體驗，以及純天然精油手工皂、石花凍DIY體驗，讓大家在動手作之餘，由老師講述瑞芳礦業興衰、歷史人文變化，每梯次活動限額20名，將在5日上午9時於瑞芳區公所臉書專頁開放報名。