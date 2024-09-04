今年夏季，大陸掀起一股「曬背養生」的熱潮，其緣由在於中醫理論認為「冬病夏治」，且「0成本」，吸引許多年輕人躍躍欲試。近日，湖北武漢的徐小姐在自家樓頂進行曬背時，卻遭遇了一場烏龍事件，竟被對面樓的阿嬤誤認為是屍體，引發一連串的騷動。

根據陸媒《點時新聞》報導，8月31日，徐小姐透過社群平台分享自己的經歷，表示自己帶著瑜伽墊到樓頂17樓曬背，沒想到剛躺下不久，就聽見對面樓的阿嬤透過電話說道：「沒有出血，你們來了嗎？」

徐小姐起初並未意識到阿嬤口中的「屍體」是指自己，直到聽見阿嬤陸續撥打了三、四通電話，才恍然大悟。阿嬤居住的大樓共有32層，徐小姐得知自己被誤會後，感到十分尷尬，擔心被同年齡的鄰居發現後顏面無存，便收拾物品匆匆返回家中。

徐小姐在社群平台小紅書分享了這段奇遇，引發許多網友的好奇與討論，紛紛留言詢問：「阿嬤到底看到了什麼？」為了滿足網友的好奇心，徐小姐於9月1日委託友人前往阿嬤所在的連廊拍攝了一段影片，還原了被誤會的經過。

此新聞登上微博熱搜後，大陸網友紛紛調侃：「建議去樓層高的曬。」「我曬背的時候，都動動腿，就怕別人報警。」有人表示，應感謝熱心的長輩，並建議單身租房的女子選擇有老人小孩的社區，雖然可能較為吵雜，但安全指數相對較高。也有網友吐槽：「太熱了不建議曬背。」「三伏天曬背，都立秋了還曬背呢！」