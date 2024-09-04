桃園社會企業中心進駐團隊「Re'me果菓」、「綠腳印國際股份有限公司」與桃園社會企業創業競賽獲獎團隊「卡維KAVIILAND」，分別於今年中秋節前夕推出環保永續特色禮盒，鼓勵民眾中秋賞月品嚐美味同時，也能支持綠色生活理念。

「Re'me果菓」與「綠腳印國際股份有限公司」攜手推出2款ESG（環境、社會、治理）永續禮盒，包含無添加的果乾和果乾茶，並搭配由回收ABS塑膠製成的創意綠色玩具。「Re'me果菓」選用市場上外觀不完美的「醜果」，經過精心加工，轉化為香甜的果乾，每一片果乾皆象徵對自然的感恩。綠色玩具則是二手玩具再利用，將廢棄玩具塑膠轉化為再生塑膠顆粒及3D列印線材重製，希望能從生產端開始減少對石化燃料等有害物質的選擇，從而降低整體商業活動的碳足跡，希望透過中秋禮盒，推廣愛與環保理念。

自2015年成立以來，卡維蘭致力解決因外觀不佳而被丟棄的水果問題，並深入偏鄉地區，為農民創造就業機會。今年中秋節，卡維蘭與「果醬女孩」合作，精選外觀不佳但口感香甜的水果，製作出無添加的手工果醬，每瓶果醬均承載著台灣土地的珍貴與農友的悉心照料，為消費者提供安心且美味的選擇。

青年局長侯佳齡表示，推薦民眾可以購買這些來自社企團隊的美味禮盒，期望大家在享受佳節美味的同時，也能支持這些團隊的理念，從日常生活中的環保、節能及減少浪費做起，共同推動社會進步。更多禮盒資訊可上「桃園市政府社會企業中心」粉絲專頁或上網搜尋「社企團隊中秋禮盒」。