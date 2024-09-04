中秋節的腳步愈近、團聚期待氛圍愈加濃厚，針對還沒採買月餅禮盒的民眾，Global Mall屏東市於環球Online力推多款月餅禮盒、伴手禮及烤肉組，即日起至9月8日線上預訂享7折起優惠、指定禮盒再享9折。其中應景月餅更具多元性，主打星級輕奢風、經典三酥集錦及新奇創意味，包括高吸睛度、多元口味搭配融合沙畫、城市星空或變身貴氣收納盒的特色星級禮盒，肯定讓收禮者印象深刻，或是中秋必吃經典三酥－蛋黃酥、鳳梨酥、流心酥，一次蒐羅人氣品牌、在地老店，供消費者線上輕鬆預訂免排隊，另看準嚐鮮商機，具螃蟹、兔子、柚子獨特造型或創意口味如剝皮辣椒、洛神花等融入內餡，別具風味，同時還推烤肉超值組合及戶外餐車派對，陪伴消費者一起歡度中秋佳節。

精緻美味、體面大方的星級飯店中秋禮盒絕對是送禮熱門首選，Global Mall屏東市於環球Online囊括多款星級飯店禮盒，從禮盒到內餡大享輕奢華感，同時今年在禮盒上也呼應環保，首推圓山大飯店「鎏金橙月中秋寶盒」4入原價1,830元、優惠價1,580元，經典廣式月餅包括蓮蓉雙黃、XO干貝與傳統五仁，搭配烏龍茶更香郁味醇，禮盒設計搭配絢麗橙色的滿月造型流沙畫，象徵溫暖中秋，還可做為室內裝飾藝術品；而城市星空也能躍上月餅禮盒，凱撒飯店連鎖「星空織城禮盒」6入原價1,580元、優惠價1,390元，包括陳皮豆沙、芋泥麻糬及花漾鳳梨酥等風味，獨立圓弧鐵盒以印象派畫家梵谷知名畫作《星空》為設計概念，融合台灣特色城市地標元素，宛如散發璀璨奪目的炫光閃耀天空，值得品嘗及收藏。

中秋除了應景月餅，還有必吃的經典三酥—蛋黃酥、鳳梨酥、流心酥，Global Mall屏東市於環球Online一次蒐羅台灣各地人氣品牌、在地老店及飯店，提供消費者在家一鍵輕鬆預訂。每逢中秋總引爆排隊人潮的蛋黃酥，首推人氣團購伴手禮的再來鴨「中秋經典酥皮禮盒2盒組」酥皮蛋黃酥可搭配蛋糕鳳梨酥或撩妹千層餅，推薦價920元起，鹹甜滋味令人一口接一口；而北市東區烘焙名店的神旺普諾麵包坊「金饌蛋黃酥禮盒」9入原價1,230元、優惠價980元，包括經典相思豆沙、醇芋泥蛋黃酥及紅玉核桃麻糬，香氣十足。名列熱銷榜的還有鳳梨酥、流心酥，像是世界麵包冠軍吳寶春「無嫌鳳梨酥禮盒」、法布甜「馬卡龍鳳梨酥」、「流心奶皇絲巾禮盒」、莎士比亞「蛋糕鳳凰酥」、楊嘉明「綜合千層流心酥禮盒」及狸小路「皇上不上朝流心餅禮盒」皆可輕鬆一鍵預購。

搶攻嚐鮮商機，近年創新月餅口味、非月餅類的創意應景禮盒也成為不一樣的新選擇，Global Mall屏東市於環球Online推手信坊「大和の秋禮盒」8入原價890元、優惠價750元，包括剝皮辣椒廣式月餅、原味鳳梨酥及桂圓紅棗港式月餅，台式創意口味，適合喜愛嚐鮮的饕客。別出心裁的應景禮盒則推久久津「中秋經典禮盒」6種口味17入原價1,339元、優惠價1,179元，包含清新柚子造型以抹茶風味桃山皮結合茉莉花與柚子醬熬製成豆沙餡、酥脆菠蘿蛋黃酥，及Q彈麻糬內裹洛神花餡與微酸蔓越莓組合的討喜柿子等，小巧外型傳達滿滿祝福。

中秋吃餅烤肉是與親友團聚的必備行程，但近年不少人為求方便都選擇到燒肉店聚會，Global Mall屏東市大推適合多人歡聚或獨享的「燒肉老大」，個人套餐最低320元起可開烤，即日起至9月30日祭「龍蝦＋A5和牛組」原價1,799元、優惠價1,499元，民眾想享輕鬆烤肉，趕緊手刀訂位。

同時，9月14日至9月15日Global Mall屏東市將舉行為期兩天的「中秋好Chill餐車派對」，戶外晚間17：00-21：00將進駐香脆豬、日式串燒餐車等多台餐車，民眾可於戶外座位區一邊品嘗美味、一邊觀賞精彩表演及賞月。同時，iMall會員於當日全館消費滿199元即可兌指定餐車小吃乙份，邀民眾一同歡度中秋夜。