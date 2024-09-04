中秋佳節月圓人團圓，9月將迎來團聚節日，搶攻送禮商機，Global Mall新左營車站與環球Online線上線下雙路併進，主打一站輕鬆選、到站即到店快取，以「豐秋美饌」為主題，精選全台多款人氣月餅禮盒、伴手禮及必備烤肉組7折起，環球Online再加碼即日起至9月8日指定禮盒線上預訂再享9折。

Global Mall新左營車站於環球Online集結多款星級飯店禮盒，包括圓山大飯店、福容大飯店、台北君悅酒店、凱薩飯店連鎖等，從禮盒到內餡同享輕奢華感，首推圓山大飯店「鎏金橙月中秋寶盒」4入原價1,830元、優惠價1,580元，經典廣式月餅包括蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝與傳統五仁搭配烏龍茶，香郁味醇、優雅滑順，禮盒設計呼應環保、搭配絢麗橙色的滿月造型流沙畫，象徵溫暖中秋，還可做為室內裝飾藝術品，視覺、味覺雙享受；另，經典廣式月餅還推福容大飯店「秋賞盈月福容月餅禮盒」9入原價2,300元、優惠價1,640元，內含經典、創意兼具的滷肉豆沙、清甜香柚及炭焙烏龍等5款美味，一次滿足不同味蕾；另，蛋黃酥也能吃出精緻新意，北投老爺酒店「法式樂曲禮盒」7入原價1,010元、優惠價719元，法式菠蘿蛋黃酥將經典蛋黃酥以細膩法式作法的菠蘿酥皮華麗呈現，金黃色澤口感更軟Q，還有酥脆健康的堅果酥，來場異國味蕾之旅。

另外，Global Mall新左營車站於也環球Online一次蒐羅台灣各地人氣品牌、在地老店，助攻消費者在家輕鬆一站購足，推隱身桃園中壢巷內、人氣團購伴手禮的再來鴨「中秋經典酥皮禮盒2盒組」酥皮蛋黃酥可搭配蛋糕鳳梨酥或撩妹千層餅，推薦價920元起，蛋黃酥紅豆餡裹著飽滿鹹鴨蛋黃，酥脆多層次，而蛋糕鳳梨酥以綿密濕潤蛋糕外皮包覆著冬瓜鳳梨餡及碎蛋黃，鹹甜好滋味，具特色的撩妹千層餅內餡為低糖綠豆餡、肉鬆和鹹蛋黃配上酥皮，讓人一口接一口停不下來；而北市東區烘焙名店的神旺普諾麵包坊「金饌蛋黃酥禮盒」9入原價1,230元、優惠價980元，包括經典珍饌相思豆沙、綿滑香濃的醇芋泥蛋黃酥及創新的紅玉核桃麻糬，將紅玉紅茶巧妙入餡製皮，香氣十足。

此外，中秋節和親朋好友一起烤肉也是團聚必備行程，環球Online線上推各式夯肉組合，推享吃肉肉「中秋烤肉豪華海陸15件組」適合5~7人享，原價3,590元、優惠價2,092元，內有巨無霸霜降牛排、特選嫩肩牛肉片、頂級霜降松阪豬及伊比利豬燒烤片、挪威薄鹽鯖魚、台灣極鮮白蝦、北海道干貝、無骨雞腿等15款海陸食材，一次滿足嗑肉與海鮮的親友，輕鬆與家人、朋友歡樂夯肉共度佳節。

除線上選購外，Global Mall新左營車站因應返鄉人潮，也於館內同步推出多款人氣中秋禮盒，提供民眾搭車前後快速便利購買，推手信坊「大和の秋禮盒」9入原價890元、優惠價750元，包括剝皮辣椒廣式月餅、原味鳳梨酥及桂圓紅棗港式月餅，吃出台味特色創意，適合喜歡挑戰新奇口味的饕客；或可選擇傳遞平安旺來祝福的旺萊山「秋月盈滿-B」綜合鳳梨酥、和菓子共11入推薦價720元、9月8日前預訂可享買10盒送1盒；想來點清爽滋味，則推超大食品「飛到心坎裡三小罐果乾禮盒」推薦價800元；亦或是塔吉特x吃果籽「真心茶禮祝福禮盒」集結鳳梨酥、桂圓酥、年輪蛋糕及茶包，推薦價499元。