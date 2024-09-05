另類中秋伴手禮！隨著中秋節的腳步接近，台中市政府農業局與台中市花卉批發市場今（5）日聯手辦理「中秋佳節-賞花賞月賞秋香」推廣活動，推出一系列精緻美麗的花卉盆栽伴手禮，搶攻中秋送禮商機，鼓勵民眾透過電話或網路踴躍訂購，一起為中秋節增添更多的美好與祝福。

台中市農業局副局長蔡勇勝指出，台中擁有豐富的農產資源，農業局致力於將在地農產品精緻化，輔導農會開發出既美觀又具地方特色的產品，希望藉由中秋佳節，讓更多人認識並喜愛台中優質的農產，如大安豬肉製品、山城地區的甘露梨及各區的米、特色蜂蜜、精品酒禮盒，也共同宣傳台中在地花卉，讓這些精品農產成為送禮的首選。

台中市花卉批發市場表示，此次特邀花藝老師展示創意與才華，將花卉、觀葉植物和盆栽進行巧妙搭配，創造出精緻美麗的盆栽產品，不僅能為家中或辦公室增添綠意和美感，也能帶來積極的能量和療癒感。

今日推薦的花卉盆栽首選易於照護的材料，每周僅需給水一次（多肉植物可延長至每兩周），並保持環境通風，定期讓多肉植物曬太陽，讓民眾能長時間欣賞到盆栽的美麗。

台中市花卉批發市場進一步表示，欲選購時尚花卉盆栽，可前往台中市花卉批發市場零批場店家（台中市南屯區永春東七路809號）親自挑選，同時花市也安排全台專車配送服務，將細心確保每一份禮物安全送達。

今日活動，包含農業局副局長蔡勇勝、保證責任台灣區花卉運銷合作社理事主席林坤田、台中捷運代理總經理葉進財、台中市中華花藝協會理事長王儷妃、梧棲區農會代理總幹事黃仕意、外埔區農會主任洪璿哲、豐原區農會、新社區農會皆派員到場表達支持。