暑假進入尾聲，學生們即將迎來新學期，開學周邊的購物需求也大幅攀升。新光三越電商平台skm online同步推出「99購物節」活動，一站式匯集3C科技用品，到外宿家電、寢具等開學必備好物，並推出多項會員回饋，包括即日起9月10日，會員購買化妝品、家電單筆滿4999元贈3000點skm points，買精品、法雅客、Apple指定商品單筆滿9999元贈5000點skm points等。

新光三越iPad Pro 11吋 M4 WiFi 256G，特價3萬4900元。（新光三越提供）

其中呼應時下趨勢，數位學習成為常態，3C產品是學生們不可或缺的裝備之一，skm online獨家精選多款熱銷筆電與平板，首選推薦：輕巧方便攜帶，且可搭配觸控筆手寫筆記的「iPad Pro」（95折）、筆電與平板可隨時切換，滿足多種使用場景的「Microsoft微軟Surface Pro 11」等。而針對異地求學的學生，也網羅多款小型家電與床寢用品，包括6種風溫風速的「PHILIPS沙龍級護髮負離子吹風機」（53折）、限時下殺千元，方便沖泡好收納的「Nespresso膠囊咖啡機Essenza Mini」、可遙控且具四段風速的「±0正負零簡約無印風電風扇」等，讓學生購入開學用品的同時，也可獲得滿滿回饋。