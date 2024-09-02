僅管今年整體授信掉最多的國家是越南、柬埔寨，但銀行業者仍看好這二大區域的長期發展性。銀行業者分析，近年全球企業投資重心轉向東南亞，帶動越南的基礎建設及製造業快速成長，自2018至2023年的GDP（國內生產毛額）年複合成長率達6.7％，同期外資投資年複合成長率亦達8％。

而IMF則預估柬埔寨2023年至2028年GDP年複合成長率為6.3％，是亞洲成長最快的經濟體之一；柬埔寨的人口結構組成也可以支持其長期經濟成長。

永豐銀行今年在新南向發展有大動作，收購了柬埔寨微型存款金融機構Amret。永豐銀行指出，截至2023年底，Amret在柬埔寨24個省份設有150個營運據點，總資產約20億美元。第一階段會先收購80％股權、交易總價金約435百萬美元（折新台幣約141億元），之後兩個年度各再取得10％股權。

台新銀行指出，為配合政府新南向政策，台新銀行已於澳大利亞、新加坡及馬來西亞納閩設立分行，加上大陸加1趨勢，對澳大利亞、新加坡、馬來西亞、印度、越南、印尼等國家均積極拓展授信業務，故新南向授信餘額增加。

北富銀指出，今年7月新南向授信金額超過新台幣1,200億元，相較2023年同期成長近10％，成長動能來自新加坡、澳洲、印度等地區， 主要因新南向國家經貿活絡，大型企業資金需求增加，推升授信餘額增加，將持續支持政府新南向政策，協助台商企業區域發展。

國泰世華銀指山，目前新南向版圖覆蓋新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、印尼等9國，以今年上半年來看，除了越南，東南亞經濟體中GDP增速名列前矛的國家亦有菲律賓及馬來西亞，亦成為今年上半年新南向授信主要增加的國家。

國泰世華銀指出，隨著地緣政治風險上升、全球供應鏈去中心化，特別看好越南商機。國泰世華觀察客戶於越南投資持續增加，受惠越南穩定政經環境、相對低廉勞動力，以及與多國簽署的自由貿易協定等因素，已經成為許多台資企業的重要選擇。預期下半年因應全球供應鏈持續移轉趨勢，越南仍將成為全球製造業的重要據點之一，並將持續聚焦製造業和電子產業，台資企業預期未來幾年內，對於越南的營運資金與相關擴展項目的融資需求將持續大幅增加。

國泰世華銀行指出，將持續透過整合新南向市場的據點資源，強化跨境業務團隊的連結及合作，擴大服務海外台資及外資跨國企業的客群。透過擴大開展聯貸主辦、策略性參貸及自貸等授信業務，並推廣綠能專案融資，健全企業金融解決方案，致力服務新南向市場的在地客群及跨國企業。未來仍會持續對這些區域投以關注及授信支持，並繼續洞察政策、經濟及市場變化，以提供適時、適地及適用的金融服務方案滿足客戶所需。