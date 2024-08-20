據家扶基金會統計，新住民家庭占其扶助戶比率9年約增加4％，其中又以東南亞籍新住民戶增加比率明顯，9年增加近3成，家扶基金會表示，東南亞籍新住民由於語言、文化與我國差異較大，還有教養困擾等，呼籲各界重視。

據家扶基金會統計，2014年共扶助的新住民家庭比率達10.9％，2023年則提升至14.9％，其中又以東南亞籍成長迅速，而因語言隔閡，也使新住民兒少在學校適應上的困擾較全數扶助家庭比率高。

家扶基金會主任蔡雯瑾說，由於新住民加上沒有娘家支持，使其家庭狀況更為不利，且東南亞籍新住民因為語言、文化隔閡導致集中於零工、非典型工作，也因此使其教養孩子上有更多困擾。

如育有12歲小展（化名）的越南籍小展媽媽，為了增加收入，除了在汽車零件工廠上班外、假日還至餐廳兼職，回家還做家庭代工，每周工時超過60小時，但每月收入僅有3萬餘元，為了節省支出與友人分租約4坪套房，小展在學校則成績優異，時常獲得獎學金還可以拿來貼補家用，獎狀甚至可以貼滿一整張牆。

來自印尼的小雅（化名）媽媽，育有2女外還要照顧其腦部損傷的丈夫及中度聽障的叔叔，每月僅靠務農維生、但收入並不穩定，往往不到2萬元，而不諳中文的她甚至連申請低收入戶也有困難，甚至一度離家出走，但因不捨家中2個孩子又默默回家，所幸小雅協助母親完成低收入戶申請，也幫家裡減少經濟負擔。

家扶基金會執行長周大堯指出，新移民子女因跨國原生家庭的因素，原應能夠發展多元文化與語言優勢，甚至拓展國際視野，然家庭遭遇困境、缺少應變資源，首當衝擊影響子女生活，在沒有求助或支援將成為隱藏社會中「看不見的貧窮」。因語言隔閡所產生的教養困擾，對兒少影響層面更深更廣，持續提供獎助學金、學習資源、課輔等協助服務，就是希望孩子即使因貧窮及語言文化差異因素，都能獲得穩定學習與發展。

家扶基金會今年《無窮世代》計畫募款目標為8000萬元，將助弱勢兒少安心學習、好好生活，邀請您看見需要的角落，捐款可洽家扶基金會官網。