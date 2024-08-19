移民署辦理「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」，2024年共幫助7298人，頒發3642萬餘元，有效提升新住民取得技術士證照的比例，讓新住民保持學習熱情，追尋自己的夢想，融入台灣這塊土地。獲獎之新住民及其子女所付出的努力，不僅深獲各界肯定，激勵人心，更為職涯發展加分。

移民署表示，獎助學金計畫包括優秀及清寒獎學金計6458人、新住民證照獎勵金計689人、總統教育獎勵金9人及特殊才能獎勵金計142人等。諸多獲獎者除在課業有優秀的成績，在運動、音樂、美術、舞蹈及技術專業等領域表現優異。其中武佩玟女士和李安娜女士參加勞動部全國技術士技能檢定測試合格，分別榮獲甲級證照與單一級別證照，並獲得本計畫獎勵金分別為新臺幣3000元及5萬元；

榮獲甲級氬氣鎢極電銲技術士證照的武佩玟女士，從事爐管焊接工作。（移民署提供）

來自越南的武佩玟，榮獲甲級氬氣鎢極電銲技術士證照獎勵金，她回想2006年剛嫁到臺灣時，工作狀況不穩定，剛開始在火鍋店打工，輾轉到工地當小工，幫忙打雜整理環境，慢慢接觸到鐵工、冷作及銲接。在偶然的機會遇到師傅願意指導她，武女把握這個寶貴機會，從認識氬銲配件、銲機及基本的銲道練習，目前她在中鋼從事爐管銲接工作，工作環境雖辛苦，但她喜歡挑戰自己，希望未來可朝更具挑戰性的工作發展。

來自印尼的李安娜女士，榮獲單一級別照顧服務員技術士證照獎勵金，來台已20多年，獨自扶養3個小孩，原於工廠從事食品加工，生活捉襟見肘。在疫情期間，獲知居家照顧服務員的課程，薪水比在工廠高出很多，時間也比較彈性，決定報名培訓課程，成為居家照顧服務員。從事這份工作後，生活品質有很大的改善，也能負擔小孩的學費。

移民署表示，依2023年新住民生活需求調查發現，新住民取得技術士證照持有率提升，從2018年的6.1％提升到2023年的8.7％，顯示新住民追求專業、提升自我的努力。