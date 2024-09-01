2024 SKM PHOTO攝影藝術博覽會觀展照片。（新光三越提供）

「2025 SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽」即日起至10月31日止，開放報名繳件，以五張照片為一組作品，考驗創作者影像敘事功力，參賽者不限年齡與國籍，拍攝主題由自訂。獎品總價值高達新台幣40萬元，首獎得主將獨得美金5000元。

此外，為持續獎勵影像創作，財團法人新光三越文教基金會自2022年正式啟動「夢想成真II．吳東興攝影贊助計畫」，每年更提供2名、各新台幣50萬元創作贊助金，與其新作發表和媒體宣傳計畫，讓台灣更多優秀攝影專才能擁有更實質的支持。不論是歷屆新光三越國際攝影大賽得獎者、曾獲過多項國際競賽獎項，或曾參與公開展演活動，符合其中一項資格者，便可提出創作計畫書申請報名。

凡得獎作品皆可於2025「ART TAIWAN SKM PHOTO 攝影藝術博覽會」展出，活動詳情：可上新光三越文教基金會官網查詢（ culture.skm.com.tw ）。