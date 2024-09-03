八月中旬，雲門舞集以藝術總監鄭宗龍的作品《定光》於德國威瑪與德勒斯登，門票在開演前即全數售罄，現場反應熱烈。根據德國《圖林根匯報》（Thüringer Allgemeine）報導，觀眾以數分鐘的起立鼓掌，讚賞雲門的卓越表現。《Tanz》雜誌則盛讚《定光》將東方武術、歌唱與模擬動物聲音巧妙交織，一小時內牢牢吸引威瑪國家劇院觀眾的目光。《定光》將於2025年春季在台北、台南演出。

鄭宗龍於2020年創作的《定光》，此次巡演為其首次海外亮相。作品與音樂人林強、旅美作曲家張玹、服裝設計師陳劭彥及燈光設計師李琬玲聯手打造，靈感源於人與自然的共鳴，透過聲音與肢體的碰撞，帶來與眾不同的視聽體驗。在威瑪藝術節大獲好評，觀眾謝幕時跺腳與熱烈歡呼，表達對作品的喜愛。

前杜塞朵夫舞蹈博覽會和德勒斯登歐盟藝術中心總監迪特・耶尼克對此舞作亦表深受感動，他表示，「雲門的訓練與身體語彙獨樹一幟，卻能以嶄新方式呈現。這個作品讓舞團邁出了重要一步，非常精彩。」也有德國觀眾在台灣出差時看過《毛月亮》，此次特地帶更多親友在威瑪國家劇院欣賞《定光》，她表示：「《毛月亮》讓我成為雲門粉絲，既然來了德國，怎能不來看？」

德國巡演後，雲門將於十月再度巡演北美，演出《十三聲》與《毛月亮》。此次於德國大受好評的《定光》，明年將再次在台灣劇院與觀眾見面，2025年4月在淡水雲門劇場及台南文化中心演出。