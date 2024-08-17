雲林縣虎尾鎮布袋戲館光環境獲德國紅點設計獎，縣府為讓民眾感受光環境之美，17日舉辦「雲林布袋戲館夏日音樂會」，以「夜探博物館」為主題，結合傳統布袋戲與現代音樂，為城市空間增添獨特的文化敘事，未來將漸進式增加布袋戲館與周邊文化館舍的夜間活動，提供民眾更多元的夜間休憩場域。

雲林縣政府17日在布袋戲館前廣場舉辦「劇中樂章、音符共舞-雲林布袋戲館夏日音樂會」，讓民眾感受布袋戲與音樂交織出的藝術魅力，同時藉由光環境，以先進照明技術提升城市夜間景色，為虎尾鎮注入新活力。

雲林縣長張麗善表示，很高興虎尾4館（雲林布袋戲館、合同廳舍、雲林故事館、雲林記憶Cool）及周邊的光環境設計，榮獲「2024德國紅點設計獎-品牌暨傳達設計大獎」，這不僅是對縣府同仁及虎尾4館設計團隊的肯定，更是對雲林縣在文化創意產業發展上努力的回報，未來將持續推動更多創新設計，提升雲林的文化魅力。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，此次獲獎的光環境設計，充分體現設計師對空間的深刻理解與創新思維。雲林布袋戲館作為虎尾歷史建築群的中心，透過多元互動體驗，增加民眾對館舍的認識，是縣府及營運單位共同努力的目標。夏日音樂會正是布袋戲館持續推動藝術創新的一部分，不僅創造雲林的新話題，也讓在地民眾對於館舍的定位有更深的認識。