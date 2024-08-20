鋼琴家郎朗今年底將再訪台北，與聽眾分享聚焦於十九世紀浪漫樂派的一系列作品，包括蕭邦12首《馬厝卡舞曲》與升F小調《波蘭舞曲》、舒曼《克萊斯勒魂》，以及佛瑞《孔雀舞曲》。

今年四月，郎朗成為第一位在好萊塢星光大道留下星印的亞洲鋼琴家；七月中，他應奧委會邀請出任巴黎奧運火炬手，第四度以火炬手身分參與奧運；隨後，他參加法國全境轉播的《巴黎音樂會》，與大提琴家卡普松等人攜手演出。接著又飛到義大利男高音安德烈波伽利的家鄉，在他的30周年的慶祝音樂會上與紅髮艾德等一眾巨星獻上祝福。

今年在台的音樂會，郎朗將以佛瑞備受喜愛的升F小調《孔雀舞曲》開場。郎朗曾說，這首舞曲有種魔力，能讓人窺見生命中深層、情感豐沛的層面；而舒曼《克萊斯勒魂》則是一部充滿想像力的作品。舒曼形容，這組曲子像是一幅畫像，描繪了他本人的「性格與追求」，並在曲目出版時題詞將作品獻給他所景仰的蕭邦。

音樂會下半場，郎朗將專注於蕭邦，他認為不管是否受過專業訓練，只要聽見蕭邦音樂，無論是誰都能感受到與音樂的連結。這次，他將演奏兩種類型的蕭邦作品：《馬厝卡舞曲》與《波蘭舞曲》。十二首精選的《馬厝卡》富含技術挑戰又充滿民謠風情，《波蘭舞曲》則精神抖擻，強而有力。

忙碌之餘，郎朗也不忘推廣鋼琴教育，在倫敦設立琴房讓年輕學子有機會接觸音樂、在香港開設大師班為新一代藝術家提供指引，並不時在社群媒體上將他對音樂的想法分享給粉絲。郎朗曾說，他相信音樂「治療我們、啟發我們、使我們團結，也使我們成為更好的人」，長年以推廣音樂為使命，也準備好將這樣的美好帶給台灣聽眾。