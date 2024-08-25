73歲的胡德夫將於10月26日在台北中山堂舉辦「匆匆50年」音樂會，胡德夫表示，出道其實早已屆滿50周年，這場演唱會構思了好幾年，早在2021年就要舉辦，只是前幾年因為疫情影響再加上一直等待場地，所以延宕到今年才舉辦巡迴演出。

胡德夫1975年和楊弦在台北中山堂舉行「中國現代民歌之夜」，發表以余光中詩作譜曲的「鄉愁四韻」等歌曲，成為台灣校園民歌時代的濫殤。如今重返台北中山堂，他感到十分的激動，彷彿看到那個當年青蔥歲月的自己，而這50多年的歲月都還在歷歷在目。

胡德夫1971年從台大外文系休學後，因父親癌症的龐大醫療費用找了第3份兼職工作，每周一三五晚上在哥倫比亞大使館商業推廣中心咖啡廳駐唱。因而認識了當時座上賓洪小喬、李雙澤、楊弦、胡茵夢、吳楚楚等。

胡德夫即將於10月舉辦「匆匆50年」音樂會。（胡德夫提供）

1972年胡德夫創作了第一首歌曲〈牛背上的小孩〉，受邀上了洪小喬的電視節目，後來跟張艾嘉搭檔接手主持了原本由洪小喬主持的電視音樂節目《錦繡歌林》，之後也跟胡茵夢搭檔主持了《停看聽》節目，從駐唱歌手成了知名的民歌手。胡德夫開玩笑的說：「上完電視節目後隔兩周去西門町鴨肉扁吃麵，被排隊的人認出來了，所有人都讓他不用排隊先吃，還要他簽名，他才真正體認到原來電視的傳播力這麼大。」

1975年2月胡德夫譜寫了三台春節聯歡晚會特別節目的主題曲〈匆匆〉，當時台視當家主持人白嘉莉介紹胡德夫出場演唱，也自此與白嘉莉結下了不解之緣，這幾年白嘉莉回台北長住，有機會也會經常邀他聚會，前兩年胡德夫演出表演工作坊賴聲川執導的舞台劇《江雲之間》特別邀白嘉莉來看演出，這回「匆匆50年」胡德夫音樂會也一定會再次邀請她前來觀賞。