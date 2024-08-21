「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會今晚登場，透過各時期歌曲及布景設計，呈現世代國軍愛國聲音的音樂饗宴。（政戰局提供）

「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會今晚將於臺北國際會議中心隆重登場，透過建軍以來各時期歌曲，並結合多元布景設計，為聽眾呈現世代國軍愛國聲音的音樂饗宴。節目最後更以建軍百年紀念歌曲《黃埔禮讚》、三軍軍歌等曲目，帶領聽眾回顧黃埔百年歷史，發揚愛國精神，傳承榮耀輝煌，期許再創新猷。

為傳揚國軍衛國精神，此次音樂會特別以「用音樂說國軍的故事」為發想，音樂會首先將以國歌揭開序幕，引領聽眾共同齊唱，凝聚團結精神，並搭配國防部藝工隊表演，描述黃埔子弟勤訓精練，藉以成為繼往開來、堂堂正正的革命軍人。

此外，國防部示範樂隊也將演奏《熱血歌》、《長城謠》及《歌八百壯士》等曲目，並結合沙畫家莊明達帶來的沙畫表演，以音樂結合影像，強化表演張力；柴寶琳、曹維琪、洪郁菁、白玉光、巫白玉璽、胡待明等多位聲樂家也將以多首抗戰時期歌曲，呈現全體軍民保疆衛土的愛國情操。

值得一提的是，此次音樂會也邀請到花蓮縣太平國小布農兒童合唱團登臺表演，展現我國欣欣向榮的多元文化精神，知名歌手姚可傑更獻唱多首家喻戶曉歌曲，為節目增添光彩。

節目最後，則以《風雨生信心》、建軍百年紀念歌曲《黃埔禮讚》、三軍軍歌及《英勇勳章》等，回顧百年歷史，發揚黃埔精神，傳承榮耀輝煌，並期許再創新猷；本報今日將於YouTube全程直播，籲請民眾一同共襄盛舉，見證國軍先賢先烈英勇抗敵的衛國精神。