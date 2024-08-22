「國軍113年軍風紀專案巡迴宣教」昨日於憲兵指揮部舉辦，召集北部地區陸、海、空軍營級以上主官、政戰主管及士官督導長與會，藉重要命令宣導與案例分析等課程，強化幹部危安防處職能，端正部隊軍風紀律。

為強化國軍各級幹部管理職能，國防部昨日在憲兵指揮部忠貞營區舉辦「國軍113年軍風紀專案巡迴宣教」，由第3作戰區副指揮官劉中將主持，總督察長室軍紀督察處處長吳少將等出席，安排總督察長室、政戰局、主計局、法律司、人次室、後次室等單位，針對防範詐騙、不法投資、酒駕、自傷防治、性騷擾、保密防諜及軍品管理等重點，進行重要命令宣導。

此外，課程援引近年重大違失案例，實施態樣分析，並要求各單位與會人員，對所屬官兵擴大宣教，持恆宣導各項軍紀維護作為，使各級幹部汲取寶貴經驗，提升領導統御及內部管理思維，共同維護單位純淨與部隊安全。

劉副指揮官表示，透過此次巡迴宣教，讓各級幹部清楚了解現階段各項政策用意及要求重點，各級幹部應透由組織功能發揮，掌握官兵身心狀況、財務運用及性別分際等問題，期勉與會幹部，落實組織分層負責工作，發掘潛藏危安風險，確維部隊安全。