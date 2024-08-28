國防部軍紀督察處處長吳少將，強調「軍紀安全」為國軍遂行各項任務之首要條件。 （第2聯隊提供）

「國軍113年軍風紀專案巡迴宣教」昨日於空軍新竹基地舉辦，由第2聯隊聯隊長潘少將主持，召集地區三軍部隊營級以上重要幹部與會，藉由重要政策及案例分析等，使幹部了解最新危安態樣，進而運用於內部管理，消弭部隊潛在風險。

巡迴宣教由國防部總督察長室、法律司、人次室、後次室、主計局及政戰局等聯參，分別針對軍紀安全維護、行政救濟暨懲罰基準運用、性騷擾防治、防範詐騙、不法投資、自殺防治、保密防諜及軍品管理等重要政策實施宣導。

課程中亦援引酒駕案例，針對「酒駕懲處基準表」具體應用實施說明，強調應依個案情節，參據《陸海空軍懲罰法》第8條第1項各款及審酌在營各項工作表現，就是否適任軍職，行適當之裁量決定。

國防部軍紀督察處處長吳少將針對課程中涉犯共諜案例、基層單位心輔工作、反詐騙、性騷擾防治、酒駕防制等內容實施重點提示，並強調「軍紀安全」為國軍遂行各項任務之首要條件，而內部管理是軍紀安全維護的根本，各級幹部應引導所屬恪盡個人職責觀念，將軍人責任落實體現於營務營規與內部管理中，透過分層負責、層層節制要求，嚴謹遂行部隊事務，完善各項管理措施；另面對異常情事及相關徵候，應秉持崇法務實、實事求是的態度，循相關管道據實回報及管制，即時預防應處，確維部隊戰力。