為慶祝九三軍人節，國防部舉辦「能戰嘉年華」，透過精采活動，拉近軍民距離，提升全民防衛認知。 （記者袁銘駿攝）

「能戰嘉年華」活動中，民眾透過現場軍事攤位互動體驗，實際感受官兵扎實訓練與艱辛。 （記者袁銘駿攝）

國防部「能戰嘉年華」昨日在臺北101水舞廣場盛大登場，現場軍種特色體驗攤位、靜態裝備陳展等，不僅吸引大批民眾駐足，認識軍事裝備，陸軍樂隊現場動態演出邀民眾共舞，也為活動掀起一波高潮，軍民齊心歡慶九三。

為慶祝九三軍人節，國防部昨日與臺北市政府及臺北101合作舉辦「能戰嘉年華」，由國防部政戰局局長陳育琳中將、文宣心戰處處長樓偉傑少將，以及錢薇娟、張文綺等藝人共同為活動揭幕。其中，除安排陸軍樂隊、國防部藝工隊及空軍官校輕音樂社等登臺演出，現場也安排具軍種特色體驗攤位、憲兵重型機車、心戰大隊現場繪製Q版軍事風畫像等17個攤位，期透過精采活動，拉近民眾距離，接觸國防、支持國防，提升全民防衛認知。

過程中，民眾透過現場射擊互動體驗、陸軍未爆彈處理組裝備穿戴體驗等軍事互動攤位，實際感受官兵平時的扎實訓練與艱辛。此外，陸軍樂隊官兵表演時，也邀民眾一起舞蹈同樂，只見民眾在樂曲的伴奏下，盡情共舞，現場氣氛熱絡。最後，國防部藝工隊壓軸登場演出《Yes, we can》舞曲，則為活動畫下完美句點，軍民一同度過歡樂的週末假期。