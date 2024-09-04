國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠被爆出，上月赴香港參加促統活動，在活動演唱大陸國歌時，也起立聆聽未迴避。對此，國防部表示將啟動調查，並邀集機關共同審查，依法裁處。
國防部今說，針對媒體報導，某退役將領受邀出席中共在香港舉辦活動，有疑似「妨害國家尊嚴行為」，國防部將啟動調查，後續依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認，依法裁處。
國防部同時呼籲，退役官兵謹言慎行，避免參與陸方邀約活動，以維國家安全及尊嚴。
國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠被爆出，上月赴香港參加促統活動，在活動演唱大陸國歌時，也起立聆聽未迴避。對此，國防部表示將啟動調查，並邀集機關共同審查，依法裁處。
國防部今說，針對媒體報導，某退役將領受邀出席中共在香港舉辦活動，有疑似「妨害國家尊嚴行為」，國防部將啟動調查，後續依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認，依法裁處。
國防部同時呼籲，退役官兵謹言慎行，避免參與陸方邀約活動，以維國家安全及尊嚴。
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