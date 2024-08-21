國民黨主副主席連勝文昨（20）日下午於中央黨部，代表黨主席朱立倫歡迎4個月內2度率團來訪的日本自民黨青年局長鈴木貴子及共計超過70名訪賓的自民黨海外研修團。雙方針對台日關係、少子化議題及青年交流深度交換意見，會談氣氛愉悅融洽。

連勝文表示，國民黨和自民黨之間的交流至今已超過50年，朱立倫上任後，自民黨青年局已經第四度來訪，此次會見更是繼4月30日後，鈴木貴子第二度率團拜會國民黨，對於兩黨之間長久的友誼，國民黨表示感謝與珍惜。

連勝文強調，國民黨在對外關係上，期望與世界上每個國家皆能維持友好、和平的交流關係，包含日本在內，和全世界做朋友。中華民國應該扮演亞太地區和平穩定的促進者，並且成為國際社會中負責任的成員，他衷心期盼台日友誼長存、交流加深加廣。

交流過程中，雙方談及台日共同面對的少子化問題。連勝文表示，國民黨在地方政府執政與立法院推動相關法案及預算，都非常積極、負責任地面對這項國安危機。國民黨立委羅庭瑋也以「三寶爸」經驗分享，除了現有的育兒津貼外，國民黨在立法院將積極朝向增加公托、公幼減輕新手爸媽的負擔。國民黨立委廖偉翔則從心理輔導、長照問題及產假的角度出發，表示國民黨將持續努力在國會為台灣打造更良好的生育環境。

日本自民黨青年局海外研修團來訪貴賓包含：自民黨青年局長鈴木貴子、局長代理藤井一博、國際部長金子俊平、中央常任委員會議長細田善則、中央常任委員會副議長須田旭、國際副部長山本左近、國際副部長友納理緒、政策廣報副部長越智俊之、研修副部長神谷政幸、顧問永井學及共計超過70位的訪賓。