國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽邀官兵及眷屬進場看球。（記者黃迪明攝）

國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽，昨日於澄清湖棒球場進行第2天「鷹勇戰士」主題賽，並邀請空軍代表擔任開球嘉賓。期間，空軍人形氣偶於賽前場內演出、帶動現場氣氛；場外人才招募攤位也吸引青年學子駐足，詢問班隊報考資訊，有效深耕全民國防。

慶祝九三軍人節，國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽，台鋼雄鷹一連2日在高雄澄清湖棒球場進行「鷹勇戰士」主題日活動，並邀請官兵、眷屬進場看球，感謝官兵捍衛國家的付出。

昨日第2天賽事，賽前暖場活動，由空軍人形氣偶與台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」聯手演出，活潑逗趣的動作配上輕快的音樂，頓時炒熱現場氣氛！隨後開球儀式由空軍第6基地勤務大隊大隊長尹上校、副大隊長李上校擔任開球嘉賓，順利完成開球儀式，也象徵球賽正式開始。

入場觀賽的空軍飛訓部憲兵8中隊蘇彥瑜中士表示，他相當感謝國防部邀請官兵、眷屬進場看球，不僅能感受場內球員拚戰的熱血，場外的人才招募攤位也能跟場內的熱鬧程度相比拚，絡繹不絕人潮顯示國軍深耕全民國防的成果。