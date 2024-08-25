空軍官校軍樂隊暨校旗隊獲邀擔綱暖場演出。（記者黃迪明攝）

慶祝九三軍人節，國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽，昨日由台鋼雄鷹舉辦「鷹勇戰士」主題日，除由空軍6聯隊聯隊長楊少將等人擔任開球嘉賓外，並邀請官兵與眷屬進場看球，感謝國軍官兵捍衛國家的付出與辛勞。（記者黃迪明攝）

國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽，昨日於澄清湖棒球場登場，邀請空軍官校軍樂隊暨校旗隊擔綱暖場演出，並由空軍代表領唱國歌及擔任開球嘉賓。此外，球場外設置人才招募攤位，展示各式軍事模型，吸引不少軍事迷駐足，有效扎根全民國防。

慶祝九三軍人節，國防部與中華職棒大聯盟合辦「全力出擊」職棒主題賽，昨日由台鋼雄鷹以「鷹勇戰士」為題，展開一連2日在高雄澄清湖棒球場賽事，並邀請官兵、眷屬進場看球，感謝國軍官兵捍衛國家的付出與辛勞。

暖場活動首先由空軍官校軍樂隊演奏《空軍軍歌》，偕同校旗隊進場，並接連演奏著名電影《捍衛戰士》主題曲及《Fire works》2首快節奏、激勵人心曲目，為活動掀起高潮。

隨後，在外野大螢幕播放國軍建軍備戰演訓畫面下，全場軍民齊聲唱國歌，展現高昂愛國意識。

在開球儀式中，由空軍6聯隊聯隊長楊少將、副聯隊長馬上校擔任開球嘉賓。期間，場外人才招募攤位除吸引青年學子駐足，並展示E-2K空中預警機模型，開放民眾合影留念，氣氛熱絡。