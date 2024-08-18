美陸軍與陸戰隊官兵藉由防空能力課程相互切磋。圖為美陸軍日前在演訓中操作MIM-104「愛國者」系統。

美國《陸戰隊時報》17日報導，專責空中支援和空中管制相關任務的美陸戰隊與陸軍官兵，日前首度共同參與名為「防空砲火射控軍官課程」（air defense artillery fire control officer course）的專業訓練講習，雙方透過經驗分享和交流回饋，盼能有效加強2軍種的空防能力，以應對未來各種潛在威脅。

陸戰隊新聞稿指出，隸屬第3陸戰隊航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）的第3空中支援中隊（Marine Air Support Squadron 3）和第38空中管制組（Marine Air Control Group 38）的陸戰隊官兵，7月8至26日，首次在加州彭德爾頓營參加由陸軍主辦的「防空砲火射控軍官課程」。

報導說，為期3週的訓練課程，旨在教授並培養學員，整合聯合防空與飛彈防禦領域的必要技能，同時熟悉美陸軍所操作的MIM-104「愛國者」防空飛彈系統，以在日益複雜的戰場環境中，保衛領空安全。