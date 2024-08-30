國防部長顧立雄29日晚間主持「113年楷模餐會」，除向受獎代表表達肯定與祝賀，並期勉全體官兵持續落實實戰化訓練、提升戰力，以有效嚇阻潛在威脅，維護臺灣的和平與穩定。

國軍楷模餐會晚間在國防部博愛餐廳舉行，顧部長致詞表示，非常榮幸能夠與各位優秀的國軍同仁及眷屬們共聚一堂，要向在場眷屬們表達由衷的感謝，正因為有你們的支持和鼓勵，國軍同仁們才能全心投入工作，無後顧之憂地為國效力，你們都是最強而有力的後盾，謝謝你們。

顧部長指出，他要藉今天這個機會祝賀當選的國軍楷模、模範團體主官，因為你們的優異表現就是國軍的榜樣；另外，也要向獲得全民國防教育傑出貢獻獎的同仁和單位表示感謝，大家在各縣市、鄉里和校園間，積極推動全民國防教育，搭建軍民之間的橋梁。

顧部長強調，在這個充滿挑戰的時代，國軍的角色越來越重要，國軍一直強調實戰化的訓練，目的是希望透過不斷提升的戰力，來有效嚇阻潛在的威脅，維護臺灣的和平與穩定；同時，國軍持續減少不必要的行政負擔，希望得以讓每一位官兵能更專注於戰訓本務，進一步提升整體戰力。

顧部長認為，每位官兵的奉獻和努力，不僅維護了國家的安全，也捍衛了得來不易的民主跟自由。最後，他再次感謝全體得獎者的卓越表現，未來還有很多挑戰要面對，但只要團結齊心都能克服。

餐會中，顧部長也逐桌與每位楷模、得獎官兵及眷屬一一致意、感謝和話家常，氣氛歡樂愉快。