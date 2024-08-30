國防部今（30日）將「五年兵力整建及施政計畫報告」送達立法院，報告中指出，面對共軍近年更趨頻密與強硬之軍事威脅，國軍未來五年兵力整建方向，秉「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，致力於強化國防與韌性、建構不對稱戰力、提升戰力防護成效，強化作戰持續力，並將無人系統、人工智慧、先進科技研發運用列入整建重點,透過各武獲方式,打造堅韌國軍。

根據國防部在報告中「對美軍購」項目中指出，未來五年的兵力整建，將向美國籌購各式空射精準飛彈，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵作戰能力；另外也要籌購「高高空無人機，強化全時段監偵與預警能力，支援全般防作戰任務。

報告指出，中共持續挹注鉅額國防預算以加速軍事現代化進程，積極強化反介入、區域拒止、海上封控及三棲犯臺能力，對我國家安全造成嚴峻挑戰。為因應敵情威脅及前瞻未來戰爭型態，國防部秉「創新與不對稱」防衛作戰思維，

為應對中共對我詭譎多變之軍事威脅態樣，報告指出，國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，規劃「可多重備援、具成本效益、能機動及欺敵以達韌性、致命與去中心化」之「不對稱建軍」目標，以及搭配「分散式指管、無人化及人工智慧(AI)」等現代化建軍關鍵指標，排定「聯合戰力規劃要項」優序，納列「五年兵力整建計畫」籌建，強化國防戰力與全民防衛韌性。

面對軍購作業管控方面，報告中強調，對美軍購則概分為三階段，第一階段為「美政府行政審查」程序、第二階段係「廠商生產製造及交運」執行進度及第三階段「部隊接裝形成戰力」。第一階段臺美雙方經既有之各項管道，協調建案程序及預算流程配合方式，已可有效縮短美方行政審查程序時間。

報告指出，針對第二階段涉及全球軍火市場供需及美國軍工產能等各種複雜因素，國防部與美國防部專管團隊透過各式會議共同管制廠商備料、生產及交運進度，並律定節點管制及風險管控程序，早期解決窒礙問題；另第三階段縝密訂定軍購案接裝訓練機制,師資種能培育方面，遴選派適員赴美執行接裝任務，返國後擔任部隊接裝師資與擴訓種能，配合美方派遣之技協(代)施訓，加速國內接裝任務；國內接裝訓練方面，整(修)建現有訓場與設施，與美方共同研完成接裝課表與准則教案編修等,以縮短新裝成軍期程。

報告強調，未來將運用既有軍購作業機制，綿密與美在臺協會及美國防部安全管理機構聯繫，確保「對美軍購」依計畫進行，達成國軍建軍規劃所望。

在未來五年兵力結構調整方面，國防部指出，國軍兵力結構規劃，因應敵情威脅，前瞻未來戰？型態，依打、裝、編、訓之思維，結合國防資源分配、武器裝備籌獲期程、兵役制度改變與新式武器裝備獲(換)裝等考量，滾動調修三軍常備、守(後)備部隊之編組、數量、部隊編裝與人力結構，期藉由兵力結構調整與完善配套措施,建立強韌之全民國防體系。

考量國防安全及防衛作戰需求，報告指出，配合義務役期調整為1年，並結合強化全民國防兵力調整方案，明確律定國軍防衛作戰兵力之領域，打造以志願役為主的「主戰」部隊、以義務主的「守備」部隊，及退役人員為主的「後備」部隊及後備系統，維持既有之主作戰部隊編組架構，規劃將原守備部隊常備化及充實後備部隊基幹人力，以組建最符合防衛作戰之可恃戰力。此外，在以地方民力為主的民防系統支援下，共同形成強韌之全民國防體系。