中共中央對外聯絡部部長劉建超27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博率領的訪華團。劉建超表示，中日關係處於關鍵階段，盼中日能加強全域性戰略性溝通與各領域交流合作，建設性管控矛盾分歧。

根據中共中聯部官網，劉建超表示，二階俊博會長和日中友好議員聯盟長期以來為發展中日關係，增進兩國人民友好作出不懈努力和貢獻。當今世界正處於百年未有之大變局，中日關係也處於關鍵階段，希望雙方以兩國領導人舊金山會晤共識為指引，立足更高站位和長遠眼光看待中日關係，加強全域性戰略性溝通與各領域交流合作，建設性管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

劉建超表示，中共二十屆三中全會擘畫進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，提出300多項改革舉措，將為包括日本在內的各國帶來廣闊機遇。歡迎日本各政黨派員來華對話交流，增強戰略溝通，增進相互認識。

二階俊博表示，此次時隔5年再次來華訪問，也是其就任日中友好議員聯盟會長以來首次訪華，希望以此訪為契機與中方深入對話，推動兩國有關部門加強溝通，為深化兩國政治、經貿、人文、旅遊等領域交流合作、妥善處理和解決矛盾分歧創造條件。日方願積極推動日本朝野政黨議員訪華，加強兩國民眾特別是青年一代友好交流。