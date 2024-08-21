雲林縣府今日公布入選的「雲林100碗」名單。（雲林縣府提供）

雲林縣府6月啟動「雲林100碗」票選活動，吸引324道美食報名參選，包括小吃攤美食、糕點甜品、特色美食等，經過1個月的網路票選，100道具代表性的雲林特色美食出爐，虎尾鎮囊括18項居冠、斗六市15項居次。

今年國慶焰火10月10日將首次在雲林登場，縣府為歡迎全國各地遊客賞焰火、吃美食，推出「雲林100碗」票選活動，展現農漁產資源及美食文化特色。

網路票選結果，虎尾鎮共18項上榜，包括海中寶餐廳苦茶油雞、麻辣臭豆腐鴨血煲、季節鹹飯、鮮肉包、鵝肉、咖啡汽水等。

斗六市有15項美食入選，包括土魠魚羹、招牌海味米粉湯、脆皮肉圓、魷魚羹等。

斗南鎮也有14項入選，包括芒果雪花冰、甕蒸薑母鴨、招牌海鮮羹、飯湯、芋頭西谷米等。

北港鎮的美食素負盛名，本次有9項入選，包括鴨肉飯、油飯麵線糊、黃金炸豆腐、青草茶、香港絲襪奶茶等、猛男海鮮滷肉飯。

土庫鎮入選的有紅龜粿、雙糕潤、臺灣醇黑巧克力；口湖鄉則有鰻魚系列料理：西螺鎮麻糬、香鐵蛋眾望所歸；水林鄉有地瓜乾、地瓜瑞士捲、青草茶等。

縣府建設處表示，「雲林100碗」網路票選活動7月31日結束，以票選加上網路聲量決算，入選雲林100碗的店家會頒發標章貼紙，並且透過Google地圖和社群行銷推廣。