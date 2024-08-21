雲林縣北港武德宮財神廟去年參訪人次突破800萬，為防範火災發生、避免珍貴文物遭竊，安裝「AI防火防盜系統」，21日廟方表示此系統偵測到異常會發出聲音警報，並以簡訊通知廟方人員，有如「AI門神」。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮為確保防火防盜，每天晚上安排2至3人上大夜班守護廟區，21日廟方表示隨著科技進步，決定安裝「AI防火防盜系統」，可智慧判別熱源、火源是否正常，一旦偵測到異常，10秒內便會發出聲音警報，並立刻以簡訊通知廟方人員，有如「AI門神」，24小時守護廟區安全。

北港武德宮財神廟香火鼎盛，去年參訪人次突破800萬，人潮眾多，為防範火災發生、避免珍貴文物遭竊，與科技業者合作安裝「AI防火防盜系統」，廟方主委林安樂表示，自開宮以來，24小時不分晝夜，3班制巡守廟區，為的就是萬一意外來臨，第一時間能有人員即時應變，但其人力成本相當龐大。

林安樂說，「AI防火防盜系統」可智慧判別定點或移動中的熱源、火源是否屬正常祭祀的香煙及火苗，當系統偵測到異常，10秒內除於現場發出警報示警，並會以簡訊通知廟方人員，爭取處理機會與時效。另外，透過即時監控系統，也可隨時掌握是否有可疑人物到廟試圖破壞或偷竊文物，確保文物資產安全。

林安樂提到，寺廟屬特殊場域，持續性存在火與煙，香爐、燭台的煙火是定點，但信眾持香拜拜是移動的，因此除安裝火警偵測器防範火災，加上「AI防火防盜系統」，更能確保廟區安全，其系統工作站加軟體只須30餘萬，換算3班制人員薪資，只要3、4個月就能回本，可大幅減少人力成本，是宮廟最佳「AI門神」。

林安樂指出，武德宮近年來持續結合宮廟文化與智慧科技，引入AI系統應用在人流統計、庫藏鸞文手稿辨識建檔，以及翻譯、解說、客服，希望讓宗教信仰更生活化、便利化，同時藉由大數據資料庫，永續傳承各種宗教信仰史料，留予後代子孫。