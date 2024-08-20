《台灣米其林指南 2024》今（20）日公布「物有所值」的必比登推介（Bib Gourmand）名單。高雄市長陳其邁表示，這次高雄新增5間高CP值的美食店家，總家數有25間，再度證明高雄美食達到國際水準，期待27日將揭曉的星級及入選餐廳，高雄餐飲業再創佳績。

米其林必比登推薦名單。（取自米其林官網）

米其林必比登推薦名單。（取自米其林官網）

觀光局長高閔琳說明，台灣「必比登推介」標準為新台幣1000元以下的價位，吃到相對平價的優質3道料理；高雄今年有5家新入選店家，包含賣塩順、春蘭割包、秀明豬心冬粉、小燉食室、良佳豬腳。

觀光局說明，得獎店家當中，2家以台灣菜入選。「賣塩順」以傳統家常台菜聞名，老薑炒雞腿使用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁。老闆尤德智在北部台菜餐廳擔任主廚，為了確保食材新鮮開業至今都堅持親赴市場買菜。

「小燉食室」的剝皮辣椒蛤蠣雞湯甘甜微辣，層次分明（取自米其林官網）

「小燉食室」提供5道中式燉湯搭配主食與小菜，剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣、層次分明。負責人楊老闆表示，得知獲選非常驚喜，感謝夥伴及常來的好友，會維持一貫品質，以高標準餐點提供給顧客。

其餘3家則以知名小吃為主，分別為以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名的「春蘭割包」，特別推薦綜合刈包；美食網紅「虎麗笑嗨嗨」表示，春蘭割包口味濃郁，大塊滷肉很有誠意，口味鹹鹹甜甜非常涮嘴。

「秀明豬心冬粉」的月見肉燥飯上配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。部落客「班班美食生活圈」表示，豬心冬粉跟月見肉燥飯等菜色料好又實在，嚐上一口就會被其美味直接征服。

「良佳豬腳」的豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。（取自米其林官網）

「良佳豬腳」走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。美食部落客「姊妹淘」認為，其自家滷製豬腳皮嫩肉Q，蘿蔔湯撒入九層塔及特製胡椒，是人人必吃的高雄三民區美食。

高閔琳表示，下半年將辦理多場美食活動，也將持續加強海內外行銷，參加海內外國際旅展，將高雄美食資訊帶往韓國、越南等主要市場行銷推廣，歡迎更多國內外旅客聞香而來，來趟舌尖上的高雄美味之旅。