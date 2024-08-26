中秋烤肉已是全民運動，每年都為消費者舉辦烤肉派對的台北晶華酒店，9月13至22日將一樓自助餐廳栢麗廳變身為中秋BBQ烤場，午餐及晚餐餐期除了備妥超過30種海陸美饌，今年更加碼推出直火燒烤、熱氣直噴的韓式烤肉，煎至油亮焦香、咬下噴汁的日式和牛漢堡排以及質地柔嫩、肉味十足的美式厚切爐烤牛排，加菜不加價的為民眾打造今秋最華麗的烤肉嘉年華。「晶華美食到你家」美食外帶外送平台同步推出三款以戰斧牛排、爐烤肋眼牛排及炭烤肋排為主角的中秋烤肉分享餐。

此次栢麗廳的中秋大烤宴主打異國烤肉美饌，由行政主廚張明志以韓式烤肉、日式漢堡排以及美式炭烤肉排為三大規劃主軸，韓式烤肉區除了端出以大火直烤、香氣四溢的現切豬五花外，餐台上也將提供包肉生菜、韓式辣醬及包飯醬搭配醬漬綠辣椒、青陽辣椒、涼拌海帶芽、芝麻油黃豆芽、酸甜醃蒜頭及涼拌韭菜等正宗韓式小菜及佐料，辛香開胃的組合讓人忍不住一口接一口。日式漢堡排區的主角則是以日本和牛肉手打而成的多汁漢堡排，搭配香氣馥郁的紅酒松露醬以及Q彈的越光米、半熟溫泉蛋一同享用，另有脆蒜片、醃洋蔥、簬蕎、漬大根等四款清爽佐餐小食，滿溢和風洋食的幸福滋味。

最後來到美式炭烤區，主廚為外酥內嫩的厚切冠軍爐烤牛排精選出經典美式BBQ、蜂蜜芥末、辛香黑胡椒、義大利香料奶油、香料蘑菇、四川花椒、法式紅酒、墨西哥辣味及蒜味酸奶等9款風味烤肉醬做搭配，讓經典美味增添多元變化。選項豐富的蔬果沙拉配菜區也為饕客的烤肉大餐加滿營養，歡迎肉食主義者呼朋引伴、趁著佳節前來大快朵頤。

「晶華美食到你家」平台則推出三款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛以及軟嫩入味的美式烤豬肋排為主角的豐美烤肉組合，每套3,680元起，即日起開放預訂。

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