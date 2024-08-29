「中秋大烤宴」主打異國烤肉美饌吃到飽，餐檯上端出以大火直烤的韓式現切豬五花搭配各式韓式佐料、小點。(台北晶華酒店提供)

「中秋大烤宴」主廚特別推出手作日式和牛漢堡排，搭配香氣馥郁的紅酒松露醬以及Q彈的越光米、半熟溫泉蛋一同享用。(台北晶華酒店提供)

美式炭烤區可爽吃外酥內嫩的厚切冠軍爐烤牛排搭配9款風味烤肉醬，為經典「美」味增添多元變化。(台北晶華酒店提供)

中秋烤肉已是台灣特有的全民運動，每年都會舉辦烤肉派對的台北晶華酒店，9月13至22日將館內高人氣自助餐廳「栢麗廳」變身為中秋BBQ烤場，午餐及晚餐餐期備妥超過30種海陸美饌以及無限暢飲的沁涼啤酒，今年更加碼推出「中秋大烤宴」，美日韓異國烤肉爽吃到飽，加菜不加價，為民眾打造今秋最華麗的烤肉嘉年華。

此次「栢麗廳」的「中秋大烤宴」由行政主廚張明志以韓式烤肉、日式漢堡排以及美式炭烤肉排為3大規劃主軸，華麗的肉品陣容，滿足肉食族無肉不歡的味蕾。韓式烤肉區端出以大火直烤、香氣四溢的現切豬五花，餐檯上也會提供包肉生菜、韓式辣醬及包飯醬，搭配醬漬綠辣椒、青陽辣椒、涼拌海帶芽、芝麻油黃豆芽等正宗韓式小菜及佐料，辛香開胃的組合，讓人胃口大開。

日式漢堡排區的主角則是以日本和牛手打而成的多汁漢堡排，煎至油亮焦香、咬下噴汁的日式和牛漢堡排，搭配香氣馥郁的紅酒松露醬以及Q彈的越光米、半熟溫泉蛋一同享用；另有脆蒜片、醃洋蔥、簬蕎、漬大根等4款清爽佐餐小食，喜愛日式漢堡排的人可別錯過。

最後來到美式炭烤區，主廚為外酥內嫩的厚切冠軍爐烤牛排精選出經典美式BBQ、蜂蜜芥末、辛香黑胡椒、義大利香料奶油、四川花椒、法式紅酒、墨西哥辣味及蒜味酸奶等9款風味烤肉醬搭配，讓經典「美」味增添更多變化。另有豐盛的蔬果沙拉配菜區，兼顧營養均衡，席間還提供啤酒暢飲，賓客可豪爽吃肉喝酒歡度中秋烤肉節。

為了方便民眾在家舉辦烤肉趴，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台同步推出3款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛以及軟嫩入味的美式烤豬肋排為主角的豐美烤肉組合，每套3680元起，即日起開放預訂。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！