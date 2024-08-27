雲林縣政府承辦2025年全國運動會，將於明年10月登場，去年11月動工興建可容納1萬5000人的虎尾高鐵運動園區，包括田徑場、暖身場與地下停車場，縣府與縣議會27日考察工程進度，目前進度已近4成，預計明年7月完工，縣府強調在業務單位、設計監造、施工團隊3方合作下，有信心於預定時程內完工啟用。

雲林縣府2021年獲體育署核定2025年全國運動會承辦權，除整修現有場館，並新建虎尾鎮高鐵運動園區田徑場、暖身場、地下停車場，以及北港鎮北辰國小排球館、虎尾鎮高鐵特定區文教用地溜冰場。雲林縣議會27日邀縣長張麗善與縣府團隊，前往虎尾高鐵運動園區了解相關工程興建進度。

張麗善表示，感謝議會安排到全國運動會最重要的場館工程進行考察，雲林縣曾於2005年舉辦全運會，睽違20年2025年再度舉辦，縣政府以歡欣鼓舞心情迎接，現階段最重要的就是各場館、運動設備及設施等軟硬體的準備，虎尾高鐵運動園區興建工程，是現階段最重要的專案工程。

張麗善說，虎尾高鐵運動園區工程規畫興建田徑場與暖身場，以國際級標準設計，總經費約15.43億元（含自辦部分），可容納1.5萬人，預計2025年7月完工，讓全運會選手都能在最好的場地，展現最優異的表現。

張麗善提到，為容納全運會人潮，施工期間因應地方建議，縣府又投入約6億元，追加興建可容納近1000輛汽車的地下停車場。另外還編列8000萬元經費，在園區內興建標準滑輪溜冰場，種種努力，就是希望以最好的一面，迎接來自全國的優秀運動選手。