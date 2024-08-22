法人分析，美食-KY中長期策略明確，選在獲利率最高、成長空間最大的美國市場加碼投資，帶動獲利結構持續改善；上半年合併營收儘管下滑，毛利率反而較去年同期提升，來到59.7％，營利率也僅小幅年減0.2％，來到6.1％。

展望2025年，美食-KY北美營收占比更可望叩關50％門檻，推升美食-KY獲利能力的力道將持續加強；而大陸當局也有機會透過消費刺激政策，帶動餐飲行業復甦，加速美食-KY亞洲市場營收止跌回升的腳步。

今年美國85度C第六間全新門市於八月中旬開幕，位於北加州城市Rancho Cordova，全年展店八至十間的目標可望順利達成。法人觀察，美食-KY三月以來進駐的Grand Prairie、Moreno Valley、San Antonio等市場，亞裔消費者佔當地人口都不到1成，開出的門市卻不約而同獲得成功，證明85度C獨特的美食魅力跨越國界，在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。