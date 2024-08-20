雲林縣四湖鄉林厝派出所斜對面一處民宅旁，今（20日）凌晨0點發生重大車禍，一輛聯結車車頭擦撞民宅及電線桿翻覆，3名傷者在車底受困，徵調民間吊車搶救，但1點47分救出第一名傷患已經無呼吸心跳，第三名傷患也無呼吸心跳，第二名傷患意識清楚，總計造成2死、1傷。

據了解，車禍發生於台17線（中華路）與文化路路口，林厝派出所斜對面空地，聯結車頭四腳朝天，現場如一片焦土，一根電線桿被撞斷，車頭全毀，撞擊力應該很大。

四湖鄉發生聯結車頭擦撞民宅翻覆案件，現場如焦土。（雲林縣消防局提供）

四湖鄉發生聯結車頭擦撞民宅翻覆案件，現場如焦土。（雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局19日深夜23點55分獲報後，出動四湖分隊車組，並請台西、麥寮、東勢分隊總計13人支援，因3名傷者均被壓在車底，又徵調一輛民間吊車協助。

搶救近2小時，20日1點47分救出1名患者已無呼吸心跳（男性，約40歲）送北港媽祖醫院。2點45分救出第二名患者（男性，年約40歲），意識清楚，臉部及身體多處撕裂傷，送虎尾若瑟醫院。2點58分救出第三名患者（男性，年約60歲），無呼吸心跳，送雲林長庚醫院急救。事故原因由警方調查。