因應考試院人事案卡關，提前請辦的三項考試之一，首次整併的114年公務人員初等考試，訂於114年1月4日舉行，並增設桃園、雲林、屏東、宜蘭4考區。考試院表示，這項考試設一般行政等17個類科，暫定需用名額為528人，預訂於113年10月22日至31日受理報名，採網路報名方式辦理，歡迎有志擔任公職者踴躍報考。

考試院指出，114年初等考試是首次整併地方特考五等考試辦理。由於地方特考五等考試與初等考試性質相近，且舉辦時間僅相距1個月，重複報名與重複錄取的情形偏高，致地方特考提缺機關經常未獲分配錄取人員，造成無人可用的情形。

考試院表示，經考選部徵詢各地方政府意見，自113年起停辦地方特考五等考試，併入初等考試取才，並增設一般民政、戶政及測量製圖類科，以改善機關用人情形，並減輕應考人重複報名與重複應試的負擔。

考試院強調，為配合兩項考試整併，114年初等考試除原有的臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等11考區外，另外增設地方特考已有設置之桃園、雲林、屏東、宜蘭等4考區，以利應考人就近應試，免去舟車勞頓之苦。