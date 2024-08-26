台灣超商據點密集、檔期更換迅速，競爭力度之大可見一斑，尤其超商雙雄7-11和全家市占率已破7成，讓網友不禁好奇問道，面對兩大巨頭如日中天，「市場都分的差不多了，那OK和萊爾富是怎麼生存到現在還沒倒的？」對此有人列出3大優勢，稱讚兩品牌至今依舊屹立不搖。

7-11過去喊出每年預計要再開300店，全家則為100店，兩品牌截至目前合計市占率已逾70%，相加店數更是直接破萬，擁有獨家服務的特色複合店亦是一間接著一間拓展；就有網友在PTT發文表示，「台灣就7-11和全家獨大，市場都分的差不多了，生活大小事都這兩家，那OK和萊爾富是怎麼生存到現在還沒倒的？」

不少網友紛紛留言表示，萊爾富、OK擅長在偏僻地區、工業區等展店，「軍營幾乎都是萊爾富的天下」、「國道休息站，萊爾富大本營！」、「在那些7-11開了會賠錢的地方都還是能存活」、「往鄉下地區發展，作偏僻地區的取貨站」、「光是願意開在偏遠地方就值得鼓勵了」。

也有人稱讚寄取貨方便也實惠，「人家就是專業搞物流的」、「堪稱蝦皮免運好選擇，超取也便宜」、「我家旁邊ok，包裹是一整櫃整櫃的進出」、「ok店到店寄取重量放寬真的讚」、「物流兼賣東西的」。

另有人說萊爾富、OK鮮食都有各自特色，部分時段還能撿便宜，「萊的茶葉蛋真的好吃100%」、「茶葉蛋、餐盒好吃」、「鮮食便宜、料實在」、「常有一些特別的聯名，其他店還不一定能找到」、「有些食物真的是寶藏」、「OK即期折扣還是四大超商裡最多的，6折」。