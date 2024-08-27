小空間創造大畫面，家電大廠紛紛推出頂級投影機。三星發表最新一代美型2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，憑藉獨家AI技術加持，提高家庭劇院體驗。

2024 The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機為上投式，但僅需11公分的距離，即可投射出高達100吋，最大至130吋的超大畫面，適合看電影或玩遊戲，AI技術能調整最佳畫面和音效，與前一代相比，亮度提升14％，且透過4K AI影像升頻技術，能將較低畫質的影片內容，提升到近乎4K。在聲音方面，支援Dolby Atmos還原真實天空聲道，AI迴聲定位技術能即時分析空間環境，自動優化環境聲音的表現。在視聽室和開闊的空間更能突顯其影音特色。

三星的The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，透過SmartThings應用程式，用戶可利用手機將照片或塗鴉，投射於牆面上。（三星提供）

三星The Premiere超短焦雷射4K智慧投影機，亮度與色彩飽和度皆比前一代提升，建議售價20萬9900元。

而智慧抗噪模式，能深入分析背景音與環境噪音，例如吸塵器、果汁機等家庭環境中可能出現的干擾，即便在嘈雜環境中也能清晰聽見對話。透過SmartThings應用程式，用戶可輕鬆添加喜愛的照片、貼紙或塗鴉，將其投射於牆面上，或以Smart View、AirPlay 2無線投影，隨心所欲地創造不同氛圍，不管是三星、其他安卓手機或是iPhone都能當作遙控器。投影機本身的太陽能智慧遙控器，能以環境光線蓄電或Type C充電。

此外，今年也支援Bixby中文語音，可透過語音辨識開啟Netflix，或進行頻道切換、音量變化等指令，大幅提升操作的便利性。只想聆聽音樂也沒問題，在螢幕關閉時，也可登入Spotify等音樂串流服務。