今天法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟，以及台新銀行總經理林淑真、個人金融事業總處執行長包國儀、法人金融事業總處執行長張俊明等五人共同主持。林維俊表示，台新金控上半年各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行的稅後淨利達86.3億元，年增10%。在放款、存款與信用卡業務方面，台新銀行也取得亮眼成績，總放款餘額年增11.4%，總存款餘額年增9.8%。財富管理業務年增30.6%，而信用卡業務則在有效卡數、特店家數、簽帳金額及手續費收入等指標均穩定成長，尤其是簽帳金額年增12.4%，毛手續費收入年增20.7%。

林維俊進一步指出，台新金控與台新銀行的資本適足率分別為130.4%及14.5%，顯示公司資本結構穩健。此外，台新銀行的逾期放款比率與覆蓋率分別為0.11%及1137.9%，顯示授信資產品質維持良好。

在子公司台新證券方面，上半年稅後淨利達15億元，年增70.3%，主要受益於資本市場活躍及經紀手續費收入的穩定成長。經紀市占率穩定在2.26%，台新證券積極推動數位創新服務，強化線上開戶功能，去年線上開戶台股證券戶的客戶數已占總開戶數的五成。

台新人壽的業務也有不錯表現，累積初年度保費收入達128億元，市占率由去年底的1.89%上升至3.42%，排名第13。此外，台新人壽的負債成本率由去年同期的3.85%下降至本季度的3.79%。

台新金控與新光金控董事會於上周（22日）通過合併計畫，合併後公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，總資產規模將成為台灣第四大金控公司，市值有望進入證交所上市公司前20名。兩家公司業務互補、合併後的綜效顯著，將提升銀行、保險及證券業務的規模及市占率。為客戶提供更豐富的產品與服務，並助力台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」。