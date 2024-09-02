高雄日航酒店由日本大和房屋集團與大陸建設合資設立的「汎陸建設」投資興建，打造結合「高雄日航酒店」及「和陸寓邸」的飯店共構宅，並攜手大倉日航酒店集團管理，為首度以「日航酒店」品牌於南台灣駐點。

大倉日航酒店管理集團表示，高雄日航酒店鄰近三多商圈、捷運輕軌精華交界，來往交通便捷。同時，集團看好高雄發展飛速，比鄰高雄國際機場直飛東京成田等日本七大城市，酒店距離機場僅需25分鐘，可望成為國際商務及休閒旅客的下榻優質首選。

樓高22層的高雄日航酒店以提供商務及觀光兼具的款待旅宿體驗為核心精神，共提供260間客房，包括63間行政客房及7間套房，以及宴會及會議空間、5間餐廳及酒吧、健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等一應俱全的商務休憩設施。

高雄日航酒店客房設計以當代洗鍊設計風格融入港都山海城市意象，沉穩內斂的茶褐色主調，展現寂靜低調的日本「侘寂」文化美學，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，打造溫暖與日系設計兼具的舒心氛圍。

高雄日航酒店即日起開放訂房，特別推出含翌日早餐的「開幕住房專案」，並同步開賣「跨年住房專案」，含正宗精緻日式「元日」朝食，並可參加酒店元旦「鏡開儀式」及搗麻糬體驗，為新的一年注入滿滿活力，在城市品味傳統日式文化的優雅氣息。