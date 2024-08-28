高雄新崛江商圈過去曾充滿遊客，更是當地年輕人的潮流聖地，但近幾年人潮不再，今年初甚至被發現入口看板掛的還是2022年的內容，令人唏噓，沒想到近日有新崛江房東招租，嚴令禁止開伙，等於拒絕餐飲業，但月租高達26.9萬，遭批「不食人間煙火」。

近日一名女網友在臉書「高雄店面（出租、及找尋店面）」社團發文，透露有新崛江商圈的黃金店面要出租，稱「地點好、人潮必經過」，店面內部有1、2樓及地下室可以使用，禁止餐飲開伙、二房東轉租，月租26.9萬，最少要簽1年的合約。

文章上線後瞬間被其他人罵翻，怒批「人潮？在哪？每個月做的都繳給你就好了啊26.9萬，應該連個3萬都嫌貴」、「一些房東為了不影響房價而堅持不降租金，害新崛江完全沒落，26.9萬？完全不食人間煙火」、「這些房東是沒手機不看新聞？根本就沒人去了，一個月3萬都沒人要租」、「真的會笑死人，現在還有這樣的潘仔嗎」、「你自己PO的照片都沒什麼遊客，說人潮你敢信」。

引起討論後，原PO回覆稱她並非房東，僅是協助代PO，但房東既然訂這個價格，自然是有行情讓租客賺到錢，且雖然禁止開伙，但簡餐、咖啡廳業者仍可考慮，並再次強調該處地點絕佳，絕對值得26.9萬的月租。