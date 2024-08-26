酷聖石「豐盈之秋禮盒」，1680元。（酷聖石提供／朱世凱台北傳真）

莫凡彼「2.4L家庭號中秋禮袋組」，官網特價1088元。（莫凡彼提供／朱世凱台北傳真）

中秋除了吃傳統糕點外，創意非月餅禮盒也受年輕客喜愛，適合消暑的冰淇淋便是熱門選項之一，連鎖品牌讓送禮跳脫傳統框架，以浪漫冰品攻占味蕾，力拚業績較去年成長1至1.5成。

哈根達斯以「懈逅繁星美月」為主題設計中秋禮盒，其中「星月綺想禮盒」透過夢幻紫為襯，結合品牌經典老花圖騰與雲朵元素呈現優雅感，裡頭具有細緻口感的法式手工莎布蕾餅乾，以岩鹽堅果、可可、抹茶3款口味再搭5款冰淇淋如草莓、咖啡等，酥脆口感融合絲滑香氣堆疊層次感；9月1日前預購最高可享72折。

酷聖石今年推出的中秋禮盒包括「豐盈之秋禮盒」，透過明亮色調與月兔圖案呼應佳節，裡頭包括整條「可可威化冰心蛋糕」以及「鐵觀音冰淇淋馬卡龍」、「生乳酪冰淇淋塔」等共5款沁涼甜品，27日至9月9日預購享9折起好康，9月17日前單筆買3盒以上中秋禮盒或禮券，再送3張Take It雙球冰淇淋券。

莫凡彼打造「2.4L家庭號中秋禮袋組」，最多可省351元，人氣冰品口味皆可挑選包含「金典巧克力」、「提拉米蘇」等，2.4L桶裝分量約為25球，滿足冰品控味蕾。