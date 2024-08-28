搶攻中秋送禮商機，飯店業者推限量特色月餅搶市，雲朗觀光集團推出經典「雲朗迎月」月餅禮盒以及精品級「明月共嬋娟」，國賓大飯店則推出「金兔映月」禮盒，及「花月珍饈」禮盒，麗緻餐旅集團主打法式月光禮盒，以19世紀法國點心蒂戈黑代表中秋圓滿意象，頂級飯店透過月餅傳遞送禮心意。

雲朗觀光集團「雲朗迎月」月餅禮盒，嚴選4款經典口味，每盒880元，精品級禮盒則有「明月共嬋娟」，每盒售價3280元，兩款月餅禮盒的外包裝皆強調環保永續，期許送禮之美意能持續傳遞下去，售完為止。

雲朗觀光集團月餅禮袋，強調環保永續可重複使用。（雲朗觀光集團提供／吳娮翎台北傳真）

雲朗觀光集團「雲朗迎月」月餅禮盒，在設計上充滿巧思，外包裝結合永續及美學，選用溫暖細緻的質感木盒，搭配充滿未來感的新穎禮袋，主打可重複使用，廣式月餅口味分別為「棗泥蛋黃」、「鳳梨核桃」、「桂圓紅棗」、「福圓鐵觀音茶」。

君品酒店以「明月共嬋娟」月餅禮盒為中秋獻禮，每盒售價3280元。（雲朗觀光集團提供／吳娮翎台北傳真）

君品酒店以「明月共嬋娟」月餅禮盒為中秋獻禮，禮盒設計靈感源自於博古圖，營造出古色古香的東方美學外，也傳遞著吉祥如意的意涵，禮盒掀開映入眼簾的是6入帶有花瓶、如意、牡丹、葫蘆、蘋果燙金圖像的精緻內盒，象徵吉祥祈福之意，同時也散發獨特的東方韻味，內裝有共5款廣式月餅，口味分別為「東方美人瓜仁」、「棗泥核桃」、「伍仁堅果」、「豆沙栗子」及「干貝XO」。

國賓大飯店月餅每年熱賣超過3萬盒，今年推出6入的「金兔映月」禮盒，以及4入的「花月珍饈」禮盒，每顆月餅厚度約2.5公分，以去年來說，賣出的月餅疊起來約4243公尺，等同8座101大樓高度，甚至比玉山更高，足見國賓月餅禮盒受歡迎程度。

國賓月餅深受市場喜愛，年年熱賣數萬盒，國賓大飯店花月珍饈4入月餅禮盒。（國賓大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

國賓將經典不敗的「廣式月餅」結合台灣優質在地食材，今年除了經典熱銷口味之外，還加入茶的元素推出兩款茶香滿溢的新口味「鹿谷烏龍茶」、「木柵鐵觀音」，清香中和餡甜，大受歡迎。

麗緻餐旅集團「法式月光禮盒」，以法國點心－蒂戈黑代表中秋圓滿意象。（麗緻餐旅集團提供／吳娮翎台北傳真）

麗緻餐旅集團法式月光禮盒，則以19世紀法國點心蒂戈黑代表中秋圓滿意象，全程由「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親製，經典虎斑紋路及環狀造型，在法芙娜經典巧克力外，以香草、覆盆子、柚香與静岡抹茶5款口味延續特色，節慶限定「法式月光禮盒」即日起於麗緻坊門市及線上購物開放預購。

華泰大飯店「華泰鳳梨酥」揉和土鳳梨與冬瓜醬，搭配鳳梨果乾展現恰到好處的酸甜滋味。（華泰大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

同樣主打點心為伴手禮的還有華泰大飯店集團「華泰鳳梨酥」，選用熱門伴手禮鳳梨酥作為發想，揉和土鳳梨與冬瓜醬搭配鳳梨果乾，推出酸甜適中、太陽造型的「華泰鳳梨酥」禮盒，6入售價780元。