Global Mall環球Online推君悅酒店「碧悦豐華中秋月餅禮盒」，原價2145元、優惠價1530元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall環球Online推桃園喜來登飯店「月兔奧運競技中秋禮盒」，原價1380元、優惠價980元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

京站推「胖肉鋪鳳荔酥6入」禮盒，原價360元、特價280元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站推「唐緹好運蛋捲禮盒（15入）」，原價675元、特價660元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋推「芝初8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥禮盒」，699元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

漢神百貨推「奇華8入奶皇迎月禮盒」，990元。（漢神百貨提供／朱世凱台北傳真）

中秋倒數，百貨觀察，今年僅一天假期，許多民眾選擇留在國內過節，與親友聚會機會大增，便少不得伴手禮表心意，除了不踩雷的傳統款式仍舊高人氣，創意與平價兼具的禮盒詢問度也持續攀升。

Global Mall環球Online中秋禮盒開放預購後，目前業績、客單價皆較去年成長1倍以上，單次最高訂購量達百盒，禮盒預算也較去年提升約落在800元至1800元，其中but.「The Beginning. 新篇章」中秋限定奶油圓餅禮盒、獲米其林一星肯定的富錦樹「真星流心月餅禮盒」等均受企業喜愛；因應採購需求多元化，環球Online「豐秋美饌」精選近800款月餅、伴手禮及中秋必備烤肉組，月餅類主打「星級精巧風」、「輕奢顏值系」及「創新風味」，舉凡帶有奧運元素等顏值系月餅，或以螃蟹、兔子作造型的品項，更有剝皮辣椒等入餡的創意月餅，價位落在500元至2500元，9月8日前可享7折起、指定禮盒線上預訂再享9折，預估今年中秋禮盒業績成長2倍。

京站運用AI分析自家熱銷禮盒前5名，發現都是非典型款霸榜，冠軍為社群聲量高的「胖肉鋪鳳荔酥6入」禮盒，原價360元、特價280元，內餡帶有荔枝甜香及鳳梨香氣；亞軍為「唐緹好運蛋捲禮盒（15入）」，原價675元、特價660元，號稱手工蛋捲中加益生菌與天然海藻糖，可減輕負擔；9月17日前，京站i購物QONLINE推禮盒預購，滿2600元折120元，滿4800元折240元。

大葉高島屋創意禮盒推薦「慧上癮」的蛋黃酥、「芝初」與花蓮麻糬「曾師傅」和亞洲首位雙料麵包冠軍「陳永信」，三強聯手推的「芝初8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥禮盒」等，價格自300元至1700元不等；9月5日前，在App買任2件中秋禮盒享9折，單筆消費1500元免運費；即起地下1樓中央水族廣場也推月餅與伴手禮展售會，滿2千可獲秋日置物籃。

漢神百貨和漢神巨蛋同樣進入禮盒銷售高峰期，人氣最旺的是傳統月餅為主的「奇華」，其中「8入奶皇迎月禮盒」訂價僅990元，CP值高；另不少人也挑較現代化口味的禮盒，像是「簡單李 星辰夢境中秋禮盒（12入）」極受青睞：漢神百貨近期也引進來自香港的「半島精品店」，由主廚推薦招牌明星商品「八入奶黃月餅禮盒」，特價1888元。