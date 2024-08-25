蜜果月映禮盒內含蘋果、鳳梨、芒果、芭樂等低溫烘乾無添加的水果乾。（食拾盼提供）

中秋佳節除了傳統月餅還有其他選擇，以果乾製品打出名號的食拾盼，將台灣當季優質水果當成食材，推出「秋月馥雅」、「蜜果月映」、「果沁秋月」、「桂香果韻禮盒」、「果韻中秋」、「桂香福滿」等六款結合果乾、果乾水、果乾茶與法式脆餅等中秋限定禮盒，即日至8／31購買可享8折優惠。

《食拾盼》將台灣四季盛產的鮮果，以應用生醫產業的低溫分子震盪法，乾燥成方便保存的果乾，延續農產價值、濃縮鮮果的風味和香甜。果乾覆水還原之後即是果乾水。與傳統的熱風乾燥不同，藉由食材內水份子的高速度震盪、摩擦產成熱能，使水份由內而外迅速蒸發，將乾燥溫度參數設定在攝氏50度以下，保留更多水果營養素，製作時間更是傳統方法的二分之一，不僅可以嘗到美味，還為環保盡一份心力。

果沁秋月禮盒精選檸檬、火龍果、芭樂、鳳梨等適合冷泡的果乾水隨身包。（食拾盼提供）

桂香果韻禮盒搭配國寶茶、花草茶組成複方果乾茶，以熱水沖泡，讓身心都滋潤。（食拾盼提供）

《食拾盼》的「秋月馥雅禮盒」，內含琥珀柚露(蜜漬抽子皮)，以當季柚子皮製作，經刷洗表面、去瓢、切絲、3次水煮、2次糖漬、烘乾等多道工序製成，咀嚼後散發淡雅柚子清香，不甜膩不苦澀，「蘋果三重奏」，則是將蘋果重覆水煮、風乾、烘乾三次，芬芳濃縮、口感Q甜。此外還有以19號國產奶油產製太妃糖脆餅與法式經典脆餅。

「果沁秋月禮盒」則有「檸果玉韻」、「橙果金韻」、「菊韻鳳香」三款。「檸果玉韻」混合屏東九如檸檬、高雄大樹鳳梨和燕巢芭樂乾，冷泡後呈現檸檬酸溜與芭樂清香韻味。「橙果金韻」則是在切片前糖漬處理柳橙、蘋果與鳳梨再加以乾燥，散發出熱帶風情。「菊韻鳳香」則將菊花茶湯中融入鳳梨乾，味甘好喝。

果韻中秋禮盒集合拾食盼人氣果乾。（食拾盼提供）

桂香福滿禮盒有三款不含咖啡因人氣果乾茶加上鹹香起司棒。（食拾盼提供）

「桂香果韻禮盒」則有三款不含咖啡因的果乾茶包，「蘋桂紅茗」以輪切乾燥而成的蘋果和紅棗，佐以芬芳的桂花香，熱水沖泡後滋潤身心。還有以南非國寶茶搭配西洋梨果乾的「秋洋國寶」，以及拼配風乾糖漬柳橙片與花草茶的「花橙香茗」，三種茶包皆適合熱飲。