現在到LINE Bank用沒有限制條件「真的零手續費」，就能買到近期摩根投信、安聯投信分別最新募集且各大銀行熱賣的多重資產旗艦基金，快速聚焦熱門投資標的。

LINE Bank表示，與兩家投信的合作下，即日起投資人打開LINE Bank服務，即可輕鬆買到近期市場新募集的基金熱門商品，包含美國及AI人工智慧題材，助力投資人鎖定多重資產，追求收益成長。在LINE Bank申購、信託管理、轉換手續費全部「0手續費」，大戶求收益，年輕人存退休，把握熱銷基金機會，當然選「0手續費」的LINE Bank，立刻聰明下單。

LINE Bank「0手續費」讓投資人的每一分錢都可以投入複利。以坊間其他通路針對基金收取的申購手續費3％、信託管理年費0.2％為例，若投資人投資新臺幣100萬元、持有3年後贖回，將產生新臺幣3.6萬元的申購手續費及信託管理費。

反之，投資人若在LINE Bank申購，上述減免之費用都可以投入基金投資，為投資人減少投資成本。此外，在LINE Bank24小時皆可線上輕鬆辦理開立銀行帳戶及信託帳戶，不必跑銀行、下單不必等理專，相當適合現下追求自由、不受束縛，喜愛精打細算，研究通路優惠的自主投資人。

隨著第三季市場震盪劇烈，預期美國聯準會降息機會大、美國大選與美股漲多拉回等挑戰接近，LINE Bank認為，當前下一個市場投資焦點，就是美國和AI人工智慧等關鍵話題。

對此，安聯投信表示，「看好AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力，建議投資人完整擁抱全球AI上中下游的投資機會，期望取得長期資本利得成長。」摩根投信表示，「建議投資人無時差投資美國股、債、REITs及實質資產股票的投資機會，透過多重資產追求收益。」

為了滿足投資人需求，LINE Bank在第一時間將市場蔚為話題的新募集基金上架，以「零手續費」的方式提供給投資人購買，投資人可選擇累積和月配息兩種級別，滿足不同的理財需求。即日起上網搜尋「LINE Bank理財網」點選「查看熱門基金」進入「新基金」，或透過LINE錢包頁點選LINE Bank捷徑或下載LINE Bank應用程式，即可找到開立信託帳戶與基金申購頁面購買，馬上把握熱銷新基金投資機會。