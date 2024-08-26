下周二（9月2日）是鬼門關，清水孟國際塔羅小孟老師指出，4生肖在鬼門關過後將迎來轉機，財運可望一路飆升到中秋節（9月17日）。

▍TOP4：生肖猴

生肖猴在鬼門關之後將尋求多元的致富管道，建議可以考慮一些理財商品，藉由每個月的固定投入，穩中求升，增強自己的財運。

▍TOP3：生肖牛

生肖牛在職場上的付出和努力，都能得到相應的回報，無論是穩健經營，還是從事業績導向的工作，都能一步一腳印地創造財富，得到豐厚的回報。

▍TOP2：生肖雞

生肖雞在鬼門關之後，將迎來貴人運和財運的雙重助力，意外之財或賺錢的機會頻頻出現。如果有伴侶的話，對方就是你最得力的助手，可攜手共創財富。

▍TOP1：生肖兔

生肖兔的偏財運在鬼門關之後，將一路飆升到中秋節，期間親朋好友可能會介紹不錯的賺錢門路或是投資項目，務必把握良機。

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