坊間俗稱「喪屍菸彈」的「依托咪酯」，目前已被青少年濫用，上個月才由行政院列為3級毒品，海巡署偵防分署苗栗查緝隊日前接獲線報，不法集團從大陸走私「依托咪酯」來台販售，經報請苗栗地檢署指揮，並會同苗栗警分局及基隆市警第二分局等組成專案，分別於苗栗縣竹南鎮及新北市板橋區等處，查獲2名嫌犯持有第3級毒品「依托咪酯」7公斤，全案依毒品條例移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗查緝隊說明，「依托咪酯」是超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子菸油中，坊間俗稱「喪屍菸彈」，使用者會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等行為，青少年濫用「依托咪酯」等新興毒品問題日益嚴重，日前還曾發生吸食「依托咪酯」造成重大死亡車禍案例，嚴重影響社會治安，因此行政院從今年年8月5日公告將「依托咪酯」列為第三級毒品。包括法務部、警政署、海巡署等責令列為重要查緝毒品之一。
海警聯合專案小組所查獲的7千多公克「依托咪酯」，約可製成85,000顆菸油彈，若製成後流入市面，後果不堪設想，專案小組成功將此類毒品及分裝場同時破獲，減少讓青少年接觸此類新興毒品機會，確實保障民眾安全。
海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」，海巡署也將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」之目標積極掃蕩毒品，有效遏止毒品荼毒人民健康，同時呼籲民眾若發現任何相關不法情事，請撥打海巡「118」免付費報案專線通報，共同維護國境安全、社會安定。
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