海巡署偵防分署苗栗查緝隊會同苗栗警分局及基隆市警第二分局等查獲7公所的三級毒品「依托咪酯」。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

坊間俗稱「喪屍菸彈」的「依托咪酯」，目前已被青少年濫用，上個月才由行政院列為3級毒品，海巡署偵防分署苗栗查緝隊日前接獲線報，不法集團從大陸走私「依托咪酯」來台販售，經報請苗栗地檢署指揮，並會同苗栗警分局及基隆市警第二分局等組成專案，分別於苗栗縣竹南鎮及新北市板橋區等處，查獲2名嫌犯持有第3級毒品「依托咪酯」7公斤，全案依毒品條例移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗查緝隊說明，「依托咪酯」是超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子菸油中，坊間俗稱「喪屍菸彈」，使用者會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等行為，青少年濫用「依托咪酯」等新興毒品問題日益嚴重，日前還曾發生吸食「依托咪酯」造成重大死亡車禍案例，嚴重影響社會治安，因此行政院從今年年8月5日公告將「依托咪酯」列為第三級毒品。包括法務部、警政署、海巡署等責令列為重要查緝毒品之一。

海警聯合專案小組所查獲的7千多公克「依托咪酯」，約可製成85,000顆菸油彈，若製成後流入市面，後果不堪設想，專案小組成功將此類毒品及分裝場同時破獲，減少讓青少年接觸此類新興毒品機會，確實保障民眾安全。

海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」，海巡署也將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」之目標積極掃蕩毒品，有效遏止毒品荼毒人民健康，同時呼籲民眾若發現任何相關不法情事，請撥打海巡「118」免付費報案專線通報，共同維護國境安全、社會安定。